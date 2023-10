Anschlag in Maisfeld: „Das macht er nicht wieder!“

Thaler und sein Mitarbeiter sind bekanntlich vor gut zwei Wochen in Radfeld (Bezirk Kufstein) knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Ein Unbekannter hatte – wie schon im Vorjahr und 2018 – eine Platte aus Nirostastahl an einer Maispflanze befestigt. Der Häcksler des Lohnunternehmers zertrümmerte die Platte, die Metallteile hätten fast Thalers Mitarbeiter getroffen.