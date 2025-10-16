St. Johann verschärft Krise des FC Pinzgau

St. Johann konnte sich im Salzburger Derby in der Regionalliga West gegen den FC Pinzgau klar durchsetzen. Der Trainereffekt scheint also Wirkung zu zeigen. Für Saalfelden geht die sportliche Talfahrt indes weiter.
Auf die sportliche Talfahrt mit nur einem Sieg aus zehn Spielen reagierte Westligist St. Johann mit einem Trainerwechsel. Johannes Schützinger leitete am Montag das erste Training bei den Pongauern und feierte Donnerstag gegen Ex-Klub FC Pinzgau prompt seinen ersten Sieg in seiner neuen Rolle. Im Salzburger Derby setzte St. Johann mit dem 3:0-Sieg ein klares Zeichen, wohin es nach dem Trainerwechsel gehen soll. „Großes Lob an die Mannschaft, jeder hat sich reingehaut“, sagte Schützinger.
Gleichzeitig stürzte er seinen Ex-Klub weiter in die Krise. Die Saalfeldener haben erst elf Punkte aus zwölf Spielen. „St. Johann war giftiger, feuriger, hat sich den Sieg verdient“, seufzte Trainer Florian Klausner. Zuletzt betonte der Verein, am Weg mit den jungen Spielern und Klausner festhalten zu wollen. Auch der Coach selbst ist überzeugt: „Wir werden uns kommende Woche auf Altach vorbereiten, spielen daheim und wollen gewinnen!“ Wie viele Chancen bekommt er noch? Welchen Effekt ein Trainerwechsel haben kann, bekam der FC Pinzgau am eigenen Leib zu spüren . . .
Regionalliga West: St. Johann – FC Pinzgau 3:0 (3:0). Tore: Waltl (21.), Sendlhofer (31.), Beran (45., Elfmeter). – Kurztabelle: 1. Wacker Innsbruck 30 Punkte/11 Spiele, 2. Seekirchen 26/11, 14. FC Pinzgau 11/12, 15. St. Johann 10/12.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.