Ein Raffl ist für Bulls ein Spiel mit dem Feuer

Fakt ist: Wenn Raffl zu 100 Prozent fit ist, bringt er dem Team einen enormen Mehrwert. Ein Blick auf die Statistiken der laufenden Saison zeigt bereits, wie schnell sich der Linksschütze in seiner neuen Heimat zurechtgefunden hat. In der Liga netzte er schon dreimal ein, legte neun weitere Treffer auf. In der CHL agierte er zweimal als Vorlagengeber. Ist er nicht fit und fällt aus, hat es aber auch Auswirkungen auf die wichtigsten Linien und somit die gesamte Mannschaft. Michael Raffl und die Eisbullen – es ist ein gefährliches Spiel.