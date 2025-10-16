Vorteilswelt
Sanierungsarbeiten

Glanufer in Salzburg für drei Wochen gesperrt

Salzburg
16.10.2025 20:00
Die Glan in der Stadt Salzburg.
Die Glan in der Stadt Salzburg.(Bild: Melanie Hutter)

Wegen Sanierungsarbeiten an der Glan wird der Geh- und Radweg zwischen Hafermühlwehr und Ignaz-Harrer-Straße ab 20. Oktober gesperrt. Auf rund 300 Metern erneuert die Bundeswasserbauverwaltung Salzburg die beschädigten Uferböschungen, um Hochwasserschäden vorzubeugen und die Stabilität des Flussufers zu sichern.

0 Kommentare

Zwischen dem 20. Oktober und dem 7. November 2025 werden an der Glan in Salzburg umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Auf einer Strecke von rund 300 Metern wird der schadhafte Steinsatz am Böschungsfuß erneuert, um die Stabilität des Ufers zu sichern, die Infrastruktur zu schützen und Hochwasserschäden vorzubeugen.

Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Wasserverbandes Glan durch die Bundeswasserbauverwaltung Salzburg. Die Gesamtkosten betragen rund 60.000 Euro.

Während der Bauzeit bleibt der Geh- und Radweg entlang der Glan gesperrt. Eine beschilderte Umleitung führt über die General-Arnold-Straße. Die Arbeiten finden werktags tagsüber statt. Laut Angaben der Verantwortlichen wird auf den Erhalt der Vegetation besonders geachtet – nach Abschluss der Bauarbeiten werden die betroffenen Flächen wieder begrünt und instandgesetzt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

