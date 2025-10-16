Glanufer in Salzburg für drei Wochen gesperrt

Während der Bauzeit bleibt der Geh- und Radweg entlang der Glan gesperrt. Eine beschilderte Umleitung führt über die General-Arnold-Straße. Die Arbeiten finden werktags tagsüber statt. Laut Angaben der Verantwortlichen wird auf den Erhalt der Vegetation besonders geachtet – nach Abschluss der Bauarbeiten werden die betroffenen Flächen wieder begrünt und instandgesetzt.