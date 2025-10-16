Glanufer in Salzburg für drei Wochen gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten an der Glan wird der Geh- und Radweg zwischen Hafermühlwehr und Ignaz-Harrer-Straße ab 20. Oktober gesperrt. Auf rund 300 Metern erneuert die Bundeswasserbauverwaltung Salzburg die beschädigten Uferböschungen, um Hochwasserschäden vorzubeugen und die Stabilität des Flussufers zu sichern.
Zwischen dem 20. Oktober und dem 7. November 2025 werden an der Glan in Salzburg umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Auf einer Strecke von rund 300 Metern wird der schadhafte Steinsatz am Böschungsfuß erneuert, um die Stabilität des Ufers zu sichern, die Infrastruktur zu schützen und Hochwasserschäden vorzubeugen.
Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Wasserverbandes Glan durch die Bundeswasserbauverwaltung Salzburg. Die Gesamtkosten betragen rund 60.000 Euro.
Während der Bauzeit bleibt der Geh- und Radweg entlang der Glan gesperrt. Eine beschilderte Umleitung führt über die General-Arnold-Straße. Die Arbeiten finden werktags tagsüber statt. Laut Angaben der Verantwortlichen wird auf den Erhalt der Vegetation besonders geachtet – nach Abschluss der Bauarbeiten werden die betroffenen Flächen wieder begrünt und instandgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.