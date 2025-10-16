Betriebsversammlung in Salzburger Landeskliniken

Die Kürzungen der Landesregierung bei den Spitalsmitarbeitern wollen diese nicht auf sich sitzen lassen. Der Zentralbetriebsrat der Landeskliniken beschloss Donnerstag nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung Betriebsversammlungen. Diese sollen kommenden Donnerstag an allen Standorten ab sieben Uhr früh stattfinden.
Während dieser Zeit gibt es in den Spitälern nur einen Notbetrieb. Dabei will der Betriebsrat für zwei Stunden über die Auswirkungen der Sparmaßnahmen des Landes auf die Mitarbeiter informieren.
