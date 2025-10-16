Betriebsversammlung in Salzburger Landeskliniken

Die Kürzungen der Landesregierung bei den Spitalsmitarbeitern wollen diese nicht auf sich sitzen lassen. Der Zentralbetriebsrat der Landeskliniken beschloss Donnerstag nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung Betriebsversammlungen. Diese sollen kommenden Donnerstag an allen Standorten ab sieben Uhr früh stattfinden.