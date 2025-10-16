Jazz & The City will Gemeinschaftsgefühl stärken

„Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gestand Markus Deisenberger. Er ist ab heuer der neue künstlerische Koordinator des Festivals Jazz & The City Sounds. Am Donnerstagabend eröffnete die gratis Veranstaltungsreihe in der Stadt Salzburg in der Szene – erstmals unter seiner Leitung.
Seine leicht zittrigen Knie waren aber zumindest am Auftakt-Tag unberechtigt. Denn in der Szene bot sich wieder ein bereits aus den Vorjahren gewohntes Bild: Die Besucher reihten sich meterlang in Schlange. Ein kurzzeitiger Einlass-Stopp musste verhängt werden.
Wer noch einen Platz im Publikum ergattern konnte, der wurde von poetischen Klängen auf der Bühne begrüßt. David Helbocks Random/Control vertonte gemeinsam mit Sängerin Filippa Gojo Gedichte von William Blake, Emily Dickinson und anderen. Ein spannendes Experiment, für das das Salzburger Publikum einiges an Zwischenapplaus spendierte.
Noch bis inklusive Sonntag werden über 120 Künstler bei dem Festival an mehreren Schauplätzen in der Salzburger Altstadt auftreten. Wo und wann genau, das entnimmt man wie schon in den Vorjahren am besten der Festival-App. Einen Schwerpunkt bekommt heuer die Weltmusik. Und: der Zusammenhalt. Denn unter dem Motto „The city sounds together“ rückt man den Gemeinschafts-Aspekt in den Vordergrund.
