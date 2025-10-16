Kapitän verlängert bei den Bullen

Erfreuliche Nachrichten für die Fans von Red Bull Salzburg. Kapitän Mads Bidstrup verlängerte seinen noch bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.
2023 wechselte der Däne von Brentford an die Salzach und bestritt bisher 93 Spiele für die Bullen. Seit Beginn des Jahres ist der 24-Jährige Kapitän. Jetzt hat Bidstrup, der in einem „Krone“-Interview schon einmal angedeutet hat, dass er es sich gut vorstellen kann, länger hier zu bleiben, seinen Vertrag bis 2029 verlängert.
„Wir wissen sehr genau um die Bedeutung von Mads Bidstrup für unsere Mannschaft sowie für unseren Klub generell. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Vertrag bereits jetzt verlängern konnten und unseren Kapitän damit langfristig an den Verein binden. Seine Entscheidung zeigt eine klare Identifikation mit unserem Klub und bringt Stabilität ins Team, denn Mads ist eine wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft“, wird Geschäftsführer Stephan Reiter zitiert.
„Fühle mich wohl“
Auch Bidstrup freut sich natürlich über die Verlängerung: „Ich fühle mich hier in Salzburg enorm wohl, am Platz mit meiner Mannschaft und auch abseits davon. Dabei nehme ich meine Rolle als Führungsspieler sehr ernst und werde alles für unseren Erfolg tun. Mit meiner Vertragsverlängerung, über die ich sehr glücklich bin, möchte ich auch ein Zeichen für alle unsere Fans setzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.