Neuer Vertrag

Kapitän verlängert bei den Bullen

Salzburg
16.10.2025 15:13
Mads Bidstrup hat seinen Vertrag verlängert.
Mads Bidstrup hat seinen Vertrag verlängert.(Bild: GEPA)

Erfreuliche Nachrichten für die Fans von Red Bull Salzburg. Kapitän Mads Bidstrup verlängerte seinen noch bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr. 

0 Kommentare

2023 wechselte der Däne von Brentford an die Salzach und bestritt bisher 93 Spiele für die Bullen. Seit Beginn des Jahres ist der 24-Jährige Kapitän. Jetzt hat Bidstrup, der in einem „Krone“-Interview schon einmal angedeutet hat, dass er es sich gut vorstellen kann, länger hier zu bleiben, seinen Vertrag bis 2029 verlängert. 

„Wir wissen sehr genau um die Bedeutung von Mads Bidstrup für unsere Mannschaft sowie für unseren Klub generell. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Vertrag bereits jetzt verlängern konnten und unseren Kapitän damit langfristig an den Verein binden. Seine Entscheidung zeigt eine klare Identifikation mit unserem Klub und bringt Stabilität ins Team, denn Mads ist eine wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft“, wird Geschäftsführer Stephan Reiter zitiert. 

„Fühle mich wohl“
Auch Bidstrup freut sich natürlich über die Verlängerung: „Ich fühle mich hier in Salzburg enorm wohl, am Platz mit meiner Mannschaft und auch abseits davon. Dabei nehme ich meine Rolle als Führungsspieler sehr ernst und werde alles für unseren Erfolg tun. Mit meiner Vertragsverlängerung, über die ich sehr glücklich bin, möchte ich auch ein Zeichen für alle unsere Fans setzen.“

