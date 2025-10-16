Kapitän verlängert bei den Bullen

„Fühle mich wohl“

Auch Bidstrup freut sich natürlich über die Verlängerung: „Ich fühle mich hier in Salzburg enorm wohl, am Platz mit meiner Mannschaft und auch abseits davon. Dabei nehme ich meine Rolle als Führungsspieler sehr ernst und werde alles für unseren Erfolg tun. Mit meiner Vertragsverlängerung, über die ich sehr glücklich bin, möchte ich auch ein Zeichen für alle unsere Fans setzen.“