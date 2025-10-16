MG-Nest aus Krieg am Ufer der Pielach entdeckt

Relikte aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs gab das Ufer der Pielach in Niederösterreich nun bei Renaturierungsarbeiten frei. Von Experten wurde schließlich ein ganzes Maschinengewehr-Nest geborgen.
Es war ein stiller Herbsttag am Ufer der Pielach bei Klangen, als jetzt die Bagger ihre Schaufeln in die Erde senkten. Doch bei der aktuellen Renaturierung des Flusses tauchten Zeitzeugen eines blutigen Kapitels auf: Patronen und Hülsen!
„Es handelt sich um ein Maschinengewehr-Nest aus dem Zweiten Weltkrieg“, schildert Stefan Plainer, Chef der hier eingesetzten Spezialfirma für Munitionsbergung.
Das Schicksal jener Soldaten, die vielleicht genau hier gefallen sind, hallt jedenfalls traurig aus der Erde.
Stefan Plainer, Spezialfirma für Munitionsbergung
Erinnerungen an Kampf zwischen Wehrmacht und Sowjets
Die Region um Obergrafendorf und Weinburg war Mitte April 1945 hart zwischen Wehrmacht und Sowjets umkämpft. Welche Seite sich hier „eingrub“, lässt sich allerdings nicht mehr eruieren.
„Das Schicksal jener Soldaten, die vielleicht genau hier gefallen sind, hallt jedenfalls traurig aus der Erde. Die verrosteten Relikte, die wir nun bergen konnten, sind stille Zeugen menschlicher Verzweiflung und Erinnerungen an Angst, Mut und Verlorenheit“, so Plainer. Ein Mahnmal der Geschichte, das unter dem Schotter schlummerte und nun im Flüstern der Wellen ans Licht kam – leise, traurig, unvergessen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.