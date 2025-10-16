WM-Traum geplatzt: Jetzt muss Legende gehen!

Der frühere niederländische Stürmerstar Patrick Kluivert muss nach der verpassten WM-Qualifikation als Fußball-Teamchef von Indonesien gehen.
Die Trennung verkündete der nationale Verband in Jakarta bei X.
Kam erst im Jänner
Der 48 Jahre alte Ex-Profi, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewonnen hat, hatte das Amt erst im Jänner übernommen und sollte eigentlich für zwei Jahre bleiben.
Indonesien scheiterte jedoch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.
