Teamchef entlassen

WM-Traum geplatzt: Jetzt muss Legende gehen!

Fußball International
16.10.2025 09:39
Patrick Kluivert muss seinen Posten räumen.
Patrick Kluivert muss seinen Posten räumen.(Bild: APA/AFP/Fabrice COFFRINI)

Der frühere niederländische Stürmerstar Patrick Kluivert muss nach der verpassten WM-Qualifikation als Fußball-Teamchef von Indonesien gehen. 

Die Trennung verkündete der nationale Verband in Jakarta bei X.

Kam erst im Jänner
Der 48 Jahre alte Ex-Profi, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewonnen hat, hatte das Amt erst im Jänner übernommen und sollte eigentlich für zwei Jahre bleiben.

Lesen Sie auch:
Teamchef Ivan Hasek muss seinen Posten räumen
Nach Quali-Blamage:
Nächster Teamchef muss seinen Posten räumen
15.10.2025
„Wirklich schlecht“
Teamchef wirft nach schmerzhafter Niederlage hin!
12.10.2025

Indonesien scheiterte jedoch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Mehr Fußball International
Teamchef entlassen
WM-Traum geplatzt: Jetzt muss Legende gehen!
Teamfrieden gefährdet
Konfliktpotenzial zwischen Ousmane Dembele und PSG
Women‘s Europa Cup
Elfmeter-Thriller! Austria steht im Achtelfinale
Champions League
SKN St. Pölten verliert gegen Olympique Lyon
Krone Plus Logo
Weiß kaum jemand
Didi war Geburtshelfer des Wunders von Kap Verde
Folgen Sie uns auf