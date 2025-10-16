Zwei Terror-Jugendliche planten erneut Anschläge!

Konkrete Anschlagspläne gehegt

Genauso wie seinem damaligen Komplizen, der ebenfalls wieder in Leoben inhaftiert ist. Der heute 18-Jährige wurde Ende August an der Grenze zu Nordmazedonien nach einem Heimatbesuch gefasst, nachdem er wie sein Freund neue Anschlagspläne gehegt hatte. Laut Staatsanwaltschaft sollen diese schon sehr konkret gewesen sein. Es ging unter anderem um Bomben.