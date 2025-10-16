„Es war eine geile Zeit, aber jetzt ist‘s gut!“

Bund und Land haben dafür relativ spontan gar nicht wenig Geld in die Hand genommen. Wie kam es dazu?

Der damalige Kulturstaatssekretär Franz Morak war bei uns in Oberzeiring im Theater. Bei einem Getränk danach hab ich von der Idee fürs Theaterland erzählt. Sie hat ihm gefallen und er wollte ein Konzept. Ich hab’ das dann gar nicht geschrieben, weil ich dachte es wäre ein leeres Versprechen. Aber kurz darauf hat er sich gemeldet, ich hatte einen Termin bei ihm – er hatte das Geld vom Bund reserviert und hat vor mit die damalige Landeshauptfrau angerufen und gesagt: Gib dem Fasshuber ein Geld für sein Festival. Dann hab ich den Wolfgang angerufen und wir haben im Jahr 2004 offiziell losgelegt.