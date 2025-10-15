Frau (35) schlägt Ehemann mit Kochtopf gegen Kopf

Ein Ehestreit in Wien endete am Montagabend mit einer blutigen Attacke: Eine 35-jährige Kenianerin soll ihren Ehemann mit einem Kochtopf niedergeschlagen haben. Der 47-Jährige rief selbst die Polizei – nach eigenen Angaben litt er seit Jahren unter Gewalt. Jetzt klickten für die Frau die Handschellen.
Die Gewaltserie auf das männliche Opfer soll sich schon über Jahre erstrecken und gipfelte in einer brutalen Attacke in der Wohnung des Paares im Stuwerviertel in Wien-Leopoldstadt. Die 35-Jährige Frau aus Kenia war aufgrund eines Streits völlig ausgezuckt und schlug ihrem 47-jährigen Mann mit einem Kochtopf auf den Kopf.
Waffenverbot gegen Frau ausgesprochen
Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei und gab in der Einvernahme an, seit mehreren Jahren von seiner Frau misshandelt zu werden. Nach der Attacke sprachen die Beamten gegen die mutmaßliche Täterin ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
Wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung wurde die Frau festgenommen. Sie befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.
