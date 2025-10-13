Nach Trainerrauswurf soll es der Ex-Coach richten

Nur der drittletzte Tabellenplatz war letztlich zu wenig. Die SPG Großwalsertal zog die Reißleine, stellte Trainer Siaband Botoev nach dem 1:1 in Koblach frei. Und holte einen alten Bekannten zurück.
Der ehemalige Erfolgstrainer Oskar Eller übernimmt die Walser bis zum Ende der Herbstsaison. Danach fällt eine Entscheidung, ob die Walser Klubikone im Frühjahr weitermachen wird. „Ich hoffe, dass ich jene Impulse setzen kann, die uns wieder in die Erfolgsspur bringen“, sagt Eller.
Der frühere Regionalligaspieler wohnt in Raggal neben dem Sportplatz und kennt die Walser auch mehr als ein Jahr nach seinem Rücktritt ganz genau: „Die Mannschaft hat sich seither kaum verändert, ich habe natürlich auch viele Spiele gesehen“, erklärt der 38-Jährige.
Der nicht nur selbst einen Bezug zum Klub hat. Sein älterer Sohn Otto spielt jetzt bei den Bambinis der Walser.
