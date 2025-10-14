Traum von Protzkarre endete mit Vorstrafe

Bewährungs- und Geldstrafe

Wenngleich die Taten meist beim Versuch geblieben waren, ging die Staatsanwaltschaft von einem Schaden in Höhe von 312.000 Euro aus. Im Prozess räumt der Autonarr zwar ein, einen Blödsinn gemacht zu haben, beteuert allerdings, nicht in betrügerischer Absicht gehandelt zu haben. „Ich wollte einfach ein eigenes Auto haben, mit dem ich zur Arbeit und auch privat fahren kann.“ Worauf der Staatsanwaltschaft trocken festhält, dass der Beschuldigte zu dem Zeitpunkt nicht einmal im Besitz eines Führerscheins gewesen sei. Der Senat sah am Ende den Tatbestand des schweren Betruges erfüllt – 18 Monate Haft auf Bewährung und 1440 Euro Geldstrafe.