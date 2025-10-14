Pkw schleudert nach Unfall in Baustellenfahrzeug

Am Montagabend kam es auf der Schweizer Autobahn A1 unweit der Grenze zu Vorarlberg zu einem schweren Unfall. Ein 66-jähriger Mann prallte dabei mit seinem Auto in ein Baustellenfahrzeug und wurde lebensbedrohlich verletzt.
Der 66-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A1 von St. Gallen kommend in Richtung Bodensee auf dem Überholstreifen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Meggenhus kam der Mann mit seinem Auto auf die Sperrfläche der Verzweigung und geriet in die Wiese dahinter. Danach kam das Auto auf den linken Fahrstreifen der Ausfahrt Meggenhus und prallte in die rechte provisorische Leitplanke.
In der Folge wurde das Auto nach links abgewiesen und kippte auf die linke Seite. In dieser Position rutschte das Auto geradeaus und prallte frontal in eine Baustellenmulde, wo es zum Stillstand kam.
Lenker vor Ort reanimiert
Der 66-Jährige wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Danach wurde der Mann vor Ort reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Es wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Auto sowie an der Straßeninfrastruktur entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Das Auto wurde sichergestellt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.