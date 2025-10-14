Pkw schleudert nach Unfall in Baustellenfahrzeug

Der 66-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A1 von St. Gallen kommend in Richtung Bodensee auf dem Überholstreifen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Meggenhus kam der Mann mit seinem Auto auf die Sperrfläche der Verzweigung und geriet in die Wiese dahinter. Danach kam das Auto auf den linken Fahrstreifen der Ausfahrt Meggenhus und prallte in die rechte provisorische Leitplanke.