Lenker in Lebensgefahr

Pkw schleudert nach Unfall in Baustellenfahrzeug

Vorarlberg
14.10.2025 09:28
Die Unfallstelle auf der Schweizer A1 unweit der Grenze zu Vorarlberg
Die Unfallstelle auf der Schweizer A1 unweit der Grenze zu Vorarlberg

Am Montagabend kam es auf der Schweizer Autobahn A1 unweit der Grenze zu Vorarlberg zu einem schweren Unfall. Ein 66-jähriger Mann prallte dabei mit seinem Auto in ein Baustellenfahrzeug und wurde lebensbedrohlich verletzt.

Der 66-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A1 von St. Gallen kommend in Richtung Bodensee auf dem Überholstreifen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Meggenhus kam der Mann mit seinem Auto auf die Sperrfläche der Verzweigung und geriet in die Wiese dahinter. Danach kam das Auto auf den linken Fahrstreifen der Ausfahrt Meggenhus und prallte in die rechte provisorische Leitplanke.

Die Unfallstelle aus der Luft.
Die Unfallstelle aus der Luft.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Der Fahrer musste aus dem total zerstörten Unfallfahrzeug befreit werden.
Der Fahrer musste aus dem total zerstörten Unfallfahrzeug befreit werden.

In der Folge wurde das Auto nach links abgewiesen und kippte auf die linke Seite. In dieser Position rutschte das Auto geradeaus und prallte frontal in eine Baustellenmulde, wo es zum Stillstand kam.

Lenker vor Ort reanimiert
Der 66-Jährige wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Danach wurde der Mann vor Ort reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Es wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Auto sowie an der Straßeninfrastruktur entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Das Auto wurde sichergestellt.

Vorarlberg
