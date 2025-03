„Das mit dem Stefan ist ganz furchtbar tragisch“

„Es ist so tragisch“ – Bürgermeister Stefan Weißenböck ist im „Krone“-Gespräch hörbar fassungslos. Einer seiner Gemeindebürger in Grünbach – ein 45-jähriger Landwirt – wurde durch die Attacke eines Stieres plötzlich aus dem Leben gerissen. Das Unglück entdeckt hatte ausgerechnet eine Schwester (48) des Verstorbenen – sie fand am Sonntagnachmittag im Stall seinen leblosen Körper.