Biker (29) nach wilder Kollision mit Pkw verletzt

Zum Vorfall kam es kurz vor 17 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Erzherzog-Eugen-Straße und der Ing.-Etzel-Straße. Der 23-jährige Schweizer war mit seinem Pkw in die Kreuzung eingefahren, zuvor hatte er sein Fahrzeug an der Ampel vor dem Viaduktbogen angehalten.