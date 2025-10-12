Biker (29) nach wilder Kollision mit Pkw verletzt

LIVE: Konferenz mit Niederlande und Schottland
Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Samstagnachmittag in Innsbruck! Ein Schweizer (23) kollidierte dort mit seinem Pkw auf einer Kreuzung mit einem Motorradlenker (29). Dieser stürzte und verletzte sich.
Zum Vorfall kam es kurz vor 17 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Erzherzog-Eugen-Straße und der Ing.-Etzel-Straße. Der 23-jährige Schweizer war mit seinem Pkw in die Kreuzung eingefahren, zuvor hatte er sein Fahrzeug an der Ampel vor dem Viaduktbogen angehalten.
Beim Einbiegen in die Kreuzung kam es zur Kollision mit einem 29-jährigen Motorradlenker. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Biker und wurde dabei erheblich verletzt.
