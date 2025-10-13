Pkw-Lenker (75) starb zwei Tage nach Kollision

Traurige Nachrichten aus der Klinik Innsbruck nach der schweren Frontalkollision am Freitag auf der Reschenbundesstraße bei Pfunds: Ein beteiligter einheimischer Autolenker (75) erlag seinen Verletzungen.
Wie berichtet war der 75-Jährige aus noch immer nicht geklärter Ursache auf der Reschenbundesstraße auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dabei krachte er mit voller Wucht gegen das Wohnmobil eines deutschen Ehepaares (68 und 73 Jahre).
Auto in Wiese geschleudert
Der Pkw wurde in die Wiese geschleudert und blieb dort völlig demoliert liegen. Der 75-Jährige musste mit einem Spreizwerkzeug der Feuerwehr befreit werden.
Der Lenker überlebte den Frontalunfall zunächst mit schweren Verletzungen. Am Montag teilte die Polizei nun aber mit, dass der Mann bereits am Sonntag in der Klinik Innsbruck verstorben war.
