Fußgängerin tot: Jetzt wird Bim-Strecke entschärft

Im Frühjahr folgt dann die Querung auf Höhe Brockmanngassse. Hier werden die derzeit sehr eng bemessenen Aufstellflächen für Radfahrer verbreitert. Nördlich der Brockmanngasse kommt ein neuer Schutzweg mit taktilen Leitsystemen. Auch hier wird die mittige Insel verbreitert (und mit Geländern gesichert) und die Beleuchtung verbessert. Gehsteigvorziehungen im Westen schaffen zudem kürzere Querungen und mehr Platz für Fußgänger.