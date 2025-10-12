Geismayr und Feurstein ballerten bei Gravel-WM

Und mit Felix Stehli beeindruckte noch ein Fahrer des Team Vorarlberg. Der 23-jährige Schweizer im Dienste der Ländle-Équipe war bis 15 Kilometer vor dem Ziel in Reichweite der Medaillen, kam schlussendlich als Fünfter ins Ziel (4:40:53). „Echt unglaublich, wie das gelaufen ist. Ich wusste, dass ich in Topform bin“, sagte Stehli, „am letzten Anstieg haben mir nur wenige Körner gefehlt, damit ich um eine WM-Medaille mitsprinten hätte können. Doch Rang fünf bei der Weltmeisterschaft strahlt für mich wie eine Medaille!“ Den Sieg holte sich der Belgier Florian Vermeersch (4:39,12).