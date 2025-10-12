Vorteilswelt
Geismayr und Feurstein ballerten bei Gravel-WM

Vorarlberg
12.10.2025 18:49
Daniel Geismayr in Action.
Daniel Geismayr in Action.(Bild: Team Vorarlberg/Reinhard Eisenbauer)

Sensationell! Team Vorarlberg-Profi Felix Stehli fährt das Rennen seines Lebens bei der Gravel Weltmeisterschaft in Maastricht und wird Fünfter. Kilian Feurstein und Daniel Geismayr räumten das Feld von hinten auf.

Die Ländle-Fahrer präsentierten sich bärenstark bei der Gravel-Weltmeisterschaft in Maastricht! Aufgrund eines Anmeldefehlers mussten die zwei Dornbirner Kilian Feurstein und Daniel Geismayr zwar mit den letzten Startnummern – 277 und 278 – in die anspruchsvollen181 Kilometer und 1500 Höhenmeter gehen, räumten dafür aber groß auf. „Wir wussten von Beginn an, dass es mega schwer wird. Aber es hat einfach geballert heute. Wir zwei haben das Feld von hinten aufgerollt“, jubelte das Duo über die zeitgleichen Plätze 45 und 46 (4:50:08 Stunden).

Daniel Geismayr (l.) und Felix Stehli (r.) war die Erschöpfung nach dem Rennen anzusehen.
Daniel Geismayr (l.) und Felix Stehli (r.) war die Erschöpfung nach dem Rennen anzusehen.(Bild: T. Kaufhold)

Und mit Felix Stehli beeindruckte noch ein Fahrer des Team Vorarlberg. Der 23-jährige Schweizer im Dienste der Ländle-Équipe war bis 15 Kilometer vor dem Ziel in Reichweite der Medaillen, kam schlussendlich als Fünfter ins Ziel (4:40:53). „Echt unglaublich, wie das gelaufen ist. Ich wusste, dass ich in Topform bin“, sagte Stehli, „am letzten Anstieg haben mir nur wenige Körner gefehlt, damit ich um eine WM-Medaille mitsprinten hätte können. Doch Rang fünf bei der Weltmeisterschaft strahlt für mich wie eine Medaille!“ Den Sieg holte sich der Belgier Florian Vermeersch (4:39,12).

Julius Scherrer fuhr Weltcup im kanadischen Mont Sainte Anne.
Julius Scherrer fuhr Weltcup im kanadischen Mont Sainte Anne.(Bild: Monica Gasbichler)

Scherrer in Kanada
Beim Mountainbike Weltcup in Mont Sainte Anne (Kan) landete der Übersaxener Julius Scherrer in der U23-Klasse im Cross Country Rennen in einer Zeit von 1:22:51 Stunden auf Platz 56.

Vorarlberg
