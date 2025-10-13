120 Flüchtlinge informierten sich über Pflegejobs

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat in der Vorwoche in Dornbirn eine Karriereplattform für Flüchtlinge abgehalten, der Fokus lag auf Arbeitsmöglichkeiten im Pflegebereich. Das Interesse war groß.
Über 120 Asylberechtigte und ukrainische Vertriebene, die derzeit im Ländle leben und Deutschkurse beim ÖIF besuchen, nahmen an der Veranstaltung teil. Vor Ort konnten sie sich bei sieben Partnerorganisationen – Hauskrankenpflege Vorarlberg, Pflegeschule Vorarlberg, Mobile Hilfsdienste, BIFO, Connexia und Lebenshilfe Vorarlberg – aus ersten Hand über die Ausbildungsoptionen und die beruflichen Chancen im Pflege- und Gesundheitsbereich informieren. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, direkt mit den Personalverantwortlichen zu sprechen und sich sogleich auf offene Stellen zu bewerben.
200.000 Pflegekräfte gesucht
Gerade im Bereich der Pflege ist der Bedarf an zusätzlichem Personal immens. Laut einer Analyse der Gesundheit Österreich (GÖG) fehlen bis 2050 in Österreich rund 200.000 Pflege- und Betreuungspersonen. Umso dringlicher ist es, bereits jetzt die Hebel anzusetzen und niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen.
Allgäuer erfreut über reges Interesse
Ebenfalls in Dornbirn vor Ort war Integrations-Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ). Er betonte die Bedeutung der Veranstaltung für die Integration und zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme: „Dass mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ÖIF-Deutschkursen die Chance in Dornbirn genutzt haben, sich direkt mit Arbeitgebern und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen, zeigt, wie groß das Interesse an einer Tätigkeit im Pflegebereich ist. Integration gelingt besonders gut dort, wo Menschen Arbeit finden und gebraucht werden – und genau das ist in der Pflege der Fall. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass wir Zuwanderinnen und Zuwanderer bestmöglich beim Einstieg in Gesundheits- und Pflegeberufe unterstützen.“
Win-win-Situation für alle Beteiligten
Auch bei den vertretenen Playern im Pflegebereich fiel das Echo positiv aus: „Als Schulleitung der Pflegeschule Vorarlberg sehe ich jeden Tag, welches Potenzial in Menschen liegt, die mit Engagement und Lebenserfahrung einen Neuanfang in der Pflege wagen. Veranstaltungen wie diese Karriereplattform sind ein wichtiger Schritt, um Vielfalt, Integration und Fachkräftesicherung miteinander zu verbinden“, ortet Mario Milojevic von der Pflegeschule Vorarlberg eine klassische Win-win-Situation für alle Beteiligten.
