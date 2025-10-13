120 Flüchtlinge informierten sich über Pflegejobs



Allgäuer erfreut über reges Interesse

Ebenfalls in Dornbirn vor Ort war Integrations-Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ). Er betonte die Bedeutung der Veranstaltung für die Integration und zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme: „Dass mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ÖIF-Deutschkursen die Chance in Dornbirn genutzt haben, sich direkt mit Arbeitgebern und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen, zeigt, wie groß das Interesse an einer Tätigkeit im Pflegebereich ist. Integration gelingt besonders gut dort, wo Menschen Arbeit finden und gebraucht werden – und genau das ist in der Pflege der Fall. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass wir Zuwanderinnen und Zuwanderer bestmöglich beim Einstieg in Gesundheits- und Pflegeberufe unterstützen.“