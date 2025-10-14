Vorteilswelt
So geht es zur kostenlosen Grippe-Impfung

Wien
14.10.2025 06:01
Viele Wiener liegen krank im Bett, doch die Grippewelle kommt erst.
Viele Wiener liegen krank im Bett, doch die Grippewelle kommt erst.(Bild: Brenek Malena)

Viele Wiener liegen derzeit krank im Bett, doch die echte Grippe schlägt gewöhnlich erst im Winter so richtig zu. Daher gibt es auch dieses Jahr wieder die kostenlose Influenza-Impfung. So geht es zum Termin. 

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) stellt für Wien mehr als 250.000 Impfdosen bereit. Wo wird die Spritze gesetzt?

  • In allen Bezirksvorstehungen (allerdings je Bezirk zu unterschiedlichen  Tagen und Zeiten).
  • In den beiden Impfzentren der Stadt Wien (1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2 und 1220, Schrödingerplatz 1).

Ab 15. Oktober sind Termine für die städtischen Einrichtungen unter der Gesundheitshotline 1450 sowie https://impfservice.wien/ buchbar. Die gratis Impfaktion startet am 3. November.

Möglich ist heuer auch eine Kombi-Impfung gegen Covid-19 und Influenza – ebenso online oder telefonisch (siehe oben) zu buchen.

Durch die Ausweitung auf ein zweites Impfzentrum können wir der hohen Nachfrage gerecht werden.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ)

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: „Ich bin froh, dass wir der Wiener Bevölkerung weiterhin ein kostenloses Angebot liefern können, um sich gegen Influenza impfen zu lassen. Durch die Ausweitung auf ein zweites Impfzentrum können wir der hohen Nachfrage gerecht werden.“

Besonders empfohlen ist die Grippeimpfung für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Schwangeren, Menschen über 60 Jahre sowie für Mitarbeiter mit häufigem Kunden- oder Patientenkontakt.

