Auf dem Ponyhof

Auf vier Hufen macht das Lernen gleich mehr Spaß

Niederösterreich
14.10.2025 11:00
Ponys helfen Kindern, Selbstvertrauen zu entwickeln (Symbolbild)
Ponys helfen Kindern, Selbstvertrauen zu entwickeln (Symbolbild)(Bild: Evelyn Hronek)

Tiere als Schlüssel zum Ausmerzen von Schwächen: Auf einem neuen Ponyhof im Bezirk Mödling gibt es Hilfe für Kinder mit Legasthenie und Rechenschwäche. Und das Lernen macht dort auch noch Spaß!

Klassischen Reitunterricht gibt es hier nicht. Und dennoch lernen Kinder viel auf dem neuen Ponyhof in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Denn beim Union Reitverein Brunner Heide steht nicht die perfekte Haltung im Sattel im Mittelpunkt – sondern die Freude an Bewegung und die Förderung der natürlichen Neugier.

Lernen ohne Druck
„Jedes Kind lernt anders“, weiß Michaela König, eine der beiden Betreiberinnen. Und ihre Kollegin Victoria Stumvoll ergänzt: „Ponys öffnen Türen, wo Worte oft nicht weiterkommen.“ Das ist auch das Prinzip, nach dem auf dem Ponyhof in der Huttarystraße gearbeitet wird. König und Stumvoll – die eine ist Volksschullehrerin und diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin, die andere Reitpädagogin – wollen hier Kindern Raum bieten, wo sie „in ihrem eigenen Tempo wachsen können“. Frei von Druck, aber voller Erlebnisse.

Victoria Stumvoll (li.) und Michaela König mit ihren Ponys
Victoria Stumvoll (li.) und Michaela König mit ihren Ponys(Bild: Gemeinde Brunn/Johanna Hoblik)

Neue Lernwege finden
In der Natur am Rande der Brunner Heide begleiten die Expertinnen mit Ponys Kinder, die Unterstützung brauchen – etwa beim Lesen, Schreiben und Rechnen. „Die Verbindung zu den Tieren hilft, Selbstvertrauen zu entwickeln und neue Lernwege zu finden“, sagen König und Stumvoll. Auch Bürgermeister Andreas Linhart zeigte sich bei einem Besuch von dem Projekt beeindruckt.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
