Auf vier Hufen macht das Lernen gleich mehr Spaß

Lernen ohne Druck

„Jedes Kind lernt anders“, weiß Michaela König, eine der beiden Betreiberinnen. Und ihre Kollegin Victoria Stumvoll ergänzt: „Ponys öffnen Türen, wo Worte oft nicht weiterkommen.“ Das ist auch das Prinzip, nach dem auf dem Ponyhof in der Huttarystraße gearbeitet wird. König und Stumvoll – die eine ist Volksschullehrerin und diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin, die andere Reitpädagogin – wollen hier Kindern Raum bieten, wo sie „in ihrem eigenen Tempo wachsen können“. Frei von Druck, aber voller Erlebnisse.