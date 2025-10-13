„Müssten wir Spitäler finanzieren, wären wir tot“

Der aktuelle Stand der Dinge

Die Zuständigkeiten sind in der Steiermark folgendermaßen geregelt: Die Kinderbetreuung wird schon jetzt von den Gemeinden als „Erhalter“ gestemmt, auch wenn Bund und Land genauso mitzahlen. Im Gesundheitsbereich kommen die Kommunen zwar nicht für Spitals-, allerdings für Sozialhilfe-, Behindertenhilfe-, Schulassistenz- und Pflegekosten auf.