Button: „Oder wir sehen einen Lewis, der aufgibt“

Vertrauen fehlt

Wieso es heuer (noch) nicht nach Plan läuft? „Hamiltons Leistung ist über das Jahr hinweg nicht konstant genug, um volles Vertrauen ins Auto zu fassen. Er hat nicht ein Team um sich, wie er es jahrelang als Weltmeister bei Mercedes hatte. Das alles braucht schon etwas Zeit“, so Button. Ob sich das mit nächster Saison ändern wird? Wir dürfen gespannt bleiben ...