Button: „Oder wir sehen einen Lewis, der aufgibt“

Jenson Button, 2009 Weltmeister in der Formel 1, ist davon überzeugt, dass Lewis Hamilton eine entscheidende Saison bevorsteht. „Mit der massiven Regeländerung für 2026, mit komplett neuartigen Rennwagen und einer frischen Motorgeneration, werden wir Lewis entweder in Bestform erleben – oder einen Lewis, der am Ende der Saison 2026 aufgibt“, meinte der Brite in seiner Funktion als Sky-Experte.
Noch immer wartet Hamilton auf seinen ersten Podestplatz für Ferrari. Zwar durfte der Rekordchampion in China einen Sprintsieg feiern, ansonsten blieben die Ergebnisse bislang jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Ist die Luft raus?
Das werde sich kommendes Jahr zeigen, wenn neue Aerodynamik- und Motorenregeln greifen werden, sieht Button zwei Szenarien für seinen Landsmann: Entweder Hamilton schafft es, das Ruder herumzureißen und vorne mitzumischen, oder er haut endgültig den Hut drauf.
Vertrauen fehlt
Wieso es heuer (noch) nicht nach Plan läuft? „Hamiltons Leistung ist über das Jahr hinweg nicht konstant genug, um volles Vertrauen ins Auto zu fassen. Er hat nicht ein Team um sich, wie er es jahrelang als Weltmeister bei Mercedes hatte. Das alles braucht schon etwas Zeit“, so Button. Ob sich das mit nächster Saison ändern wird? Wir dürfen gespannt bleiben ...
Kommentare
