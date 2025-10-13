Tot durch Gasaustritt in eigener Montagegrube

Es war ein Drama, das für das Opfer nicht zu erahnen war! Denn der 50-jährige Andreas S. aus Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten hatte nichts ahnend in seiner privaten Montagegrube gearbeitet, als plötzlich aus noch nicht geklärten Gründen lautlos Gas in diese strömte. Der Mann dürfte dann plötzlich zusammengebrochen sein.