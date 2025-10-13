Tot durch Gasaustritt in eigener Montagegrube

50-jähriger Familienvater aus Kirchberg an der Pielach starb durch Gasaustritt in der eigenen Montagegrube.
Es war ein Drama, das für das Opfer nicht zu erahnen war! Denn der 50-jährige Andreas S. aus Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten hatte nichts ahnend in seiner privaten Montagegrube gearbeitet, als plötzlich aus noch nicht geklärten Gründen lautlos Gas in diese strömte. Der Mann dürfte dann plötzlich zusammengebrochen sein.
Geschockte Angehörige entdeckten etwas später den leblosen Körper des Pielachtalers. Sofort eilten auch Nachbarn herbei, um beherzt und fachmännisch zu helfen. Doch die Bergung des Unfallopfers erwies sich als zu gefährlich. Erst ein Atemschutztrupp der rasch angerückten Feuerwehr konnte zu Andreas S. vordringen.
Doch für den fürsorglichen Familienvater kam trotz beherzter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.
Der sehr beliebte Pielachtaler wird am Freitag, 17. Oktober, ab 13.30 Uhr in seinem Heimatort verabschiedet. Am öffentlich einsichtigen Partezettel wird unter anderem zutiefst berührend um den „allerbesten Papa des ganzen Universums“ getrauert.
