Pädophiler Ex-Rocker im Gefängnis niedergestochen

Taten mit Drogensucht begründet

Watkins wurden seine jungen Opfer von weiblichen Fans angeboten. Die Taten spielten sich in Hotels in London und Wales ab. In Textnachrichten schrieb der Sexualstraftäter, er wolle „die Grenze überschreiten“. Das tat er unter anderem, in dem er einem minderjährigen Opfer Crystal-Meth-Rauch ins Gesicht blies. Zudem nahm er seine abscheulichen Taten auf Video auf. Seine Handlungen erklärte er vor dem Richter mit seiner Drogensucht. Er wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt, sechs Jahre davon wurden zur Bewährung ausgesetzt.