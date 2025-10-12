Deutscher Wanderer mit Wärmebildkamera geortet

Dank schneller Ortung per Wärmebildkamera konnte ein 45-jähriger Deutscher am Samstagabend unverletzt vom Sinacher Gupf (Kärnten) geborgen werden.
Ein Ausflug in die herbstlichen Karawanken hätte für einen 45-jährigen Wanderer aus Deutschland beinahe ein böses Ende genommen. Der Mann hatte am Samstagnachmittag, um 16.30 Uhr seine Tour auf die Sinacher Gupf Überschreitung von Strugarjach aus gestartet.
„Beim Abstieg vom Gipfel des Sinacher Gupfes in Richtung Oreinzasattel rutschte er am markierten Wandersteig aus und kam im weglosen Gelände unverletzt zum Stillstand“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.
Polizeihubschrauber fand Wanderer mithilfe von Wärmebildkamera
Nachdem mehrere Versuche, den markierten Weg zu erreichen, gescheitert waren, setzte der Mann schließlich um 19.06 Uhr einen Notruf ab. Sofort wurde eine groß angelegte Rettungsaktion eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber nahm mithilfe einer Wärmebildkamera die Suche auf und konnte den Wanderer gegen um 19.55 Uhr lokalisieren.
Die Bergrettung Ferlach, die mit zehn Einsatzkräften um 20.30 Uhr vor Ort war, sicherte den Mann, rettete ihn aus seiner prekären Position und begleitete ihn über den Wandersteig zurück ins Tal.
