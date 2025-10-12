Deutscher Wanderer mit Wärmebildkamera geortet

Polizeihubschrauber fand Wanderer mithilfe von Wärmebildkamera

Nachdem mehrere Versuche, den markierten Weg zu erreichen, gescheitert waren, setzte der Mann schließlich um 19.06 Uhr einen Notruf ab. Sofort wurde eine groß angelegte Rettungsaktion eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber nahm mithilfe einer Wärmebildkamera die Suche auf und konnte den Wanderer gegen um 19.55 Uhr lokalisieren.