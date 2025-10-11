Feuerwehr musste Lenkerin aus Fahrzeug bergen

Samstag gegen 6.45 Uhr heulten in Alberndorf die Sirenen. Rund 20 Feuerwehrleute rückten aus, um einen verunfallten Kleintransporter zu bergen. Am Einsatzort stellte sich aber heraus, dass es aus bisher unklarer Ursache zu einer Kollision zwischen dem Transporter und einem Auto gekommen war.