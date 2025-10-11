Eypeltauer bleibt mit 64,6 Prozent NEOS-Sprecher

Kontrahent wollte Funktionen trennen

Freisais hatte sein Antreten zur Wahl damit begründet, dass er die Funktionen Landessprecher und Klubobmann – beide hat Eypeltauer seit dem Jahr 2019 inne – trennen wolle. Der Landessprecher könne sich dann besser auf den Ausbau der Gemeindegruppen mit Blick auf die Landtags- und Kommunalwahlen im Herbst 2027 konzentrieren. Die NEOS haben aktuell 400 bis 500 Mitglieder in Oberösterreich, Gemeinderäte gibt es in 18 Kommunen, in 35 Gemeinden ist die Partei aktiv. Bis zur Landtagswahl 2027 sollen es 70 werden.