Eypeltauer bleibt mit 64,6 Prozent NEOS-Sprecher

Mit 64,6 Prozent ist Klubobmann Felix Eypeltauer am Samstag bei der Landesmitgliederversammlung der NEOS Oberösterreich im Palais Kaufmännischer Verein in Linz als Landessprecher wiedergewählt worden. Überraschend hatte er mit Pit Freisais, Gemeinderat aus Steyr, einen Konkurrenten erhalten.
Auch Landessprecher-Stellvertreterin und Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer wurde herausgefordert. Die Ennser Gemeinderätin Helga Frohn bekam 39,8 Prozent, Doppelbauer wurde mit 60,2 Prozent in ihrer Funktion bestätigt.
Kontrahent wollte Funktionen trennen
Freisais hatte sein Antreten zur Wahl damit begründet, dass er die Funktionen Landessprecher und Klubobmann – beide hat Eypeltauer seit dem Jahr 2019 inne – trennen wolle. Der Landessprecher könne sich dann besser auf den Ausbau der Gemeindegruppen mit Blick auf die Landtags- und Kommunalwahlen im Herbst 2027 konzentrieren. Die NEOS haben aktuell 400 bis 500 Mitglieder in Oberösterreich, Gemeinderäte gibt es in 18 Kommunen, in 35 Gemeinden ist die Partei aktiv. Bis zur Landtagswahl 2027 sollen es 70 werden.
Ich hatte einen Mitbewerber, der sich sehr ins Zeug gelegt hat – umso mehr ist dieses Ergebnis ein Auftrag, die begonnenen Reformen entschlossen fortzusetzen und NEOS als starke Stimme der Erneuerung in Oberösterreich weiter zu verankern.
Felix Eypeltauer
Auch Schellhorn kam nach Linz
Von der Bundespartei waren zur Versammlung nach Linz Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär Sepp Schellhorn gekommen. Rund 80 NEOS-Mitglieder waren heute anwesend, die übrigen Stimmen wurden online abgegeben.
Eypeltauer ist seit 2019 in der Landespolitik
Im November 2019 war der heute 33-jährige Eypteltauer zum Landessprecher gewählt worden. Mit ihm an der Spitze glückte 2021 der Einzug in den Landtag.
Das sagt der Generalsekretär
In einer Reaktion meinte Generalsekretär Douglas Hoyos, Eypeltauer habe NEOS Oberösterreich als Spitzenkandidat mit viel Engagement, Klarheit und politischem Mut in den Landtag geführt und dort als starke, konstruktiv-kritische Stimme etabliert. Mit einer klaren Linie, echtem Gestaltungswillen und einem starken Team sei er bestens gerüstet, die Landespartei Richtung Wahl 2027 zu führen
