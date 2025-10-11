Senkrechtstarter als Pilot und Industrieller

Der 59-jährige Thomas Bründl begrüßt locker lächelnd. In seinen Antworten kommt der CEO von Starlim Sterner – Weltmarktführer als Verarbeiter von Silikonteilen im Spritzgussverfahren – rasch auf den Punkt. Mehr als 14 Milliarden Silikonteile des Marchtrenker Parade-Unternehmens finden sich beispielsweise im Auto, im Babyschnuller, in der Küchenschublade uvm. wieder. Seit heuer ist Bründl als Nachfolger des zurückgetretenen Ex-KTM-Chefs Stefan Pierer auch Präsident der OÖ Industriellenvereinigung. Schmunzelnd meint er: „Jetzt muss ich mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Grundsätzlich stehe ich nicht gerne im Rampenlicht.“