Touristen-Gruppen drohten in Hallstatt zu stranden

Sehr komplizierte Vorschriften

Für die Polizei ist das Vorgehen sehr kompliziert, da es mit jedem Land andere Übereinkünfte gibt, was etwa Taxifahrer dürfen. So ist es Tschechen erlaubt, Fahrgäste auf direktem Weg zu einem Ziel in Österreich zu bringen und wieder heimzuchauffieren. Ein Zwischenstopp oder das Aufnehmen anderer Fahrgäste in Österreich ist nicht erlaubt. Bei den meisten Verfehlungen durften die Sünder nach der Zahlung von Bußgeld oder Sicherheitsleistungen wieder fahren – heuer kamen so schon fast 50.000 € zusammen. Denn die Übertretungen sind größtenteils nur ein Verwaltungsdelikt, erst wenn das Fremdenrecht greift – weil eben eine Person illegal bei uns ist – ist eine Festnahme zur Abschiebung ein Thema.