Neuer Betreiber soll Holländer auf die Höss locken

Das 2019 eröffnete Aparthotel verfügt über rund 330 Betten und wurde damals von der Schröcksnadel Gruppe und der Hinterstoder-Wurzer-alm Bergbahnen AG errichtet. Ziel war es, der Region durch eine moderne und dennoch leistbare Unterkunft neue Impulse zu geben. 2022 wurde das Haus an die C&P Immobilien AG aus Graz verkauft, die nun mit Dormio einen neuen Betreiber gefunden hat.