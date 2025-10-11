Vorteilswelt
Neuer Betreiber soll Holländer auf die Höss locken

Oberösterreich
11.10.2025 10:00
Das 2019 eröffnete Aparthotel verfügt über rund 330 Betten und wurde damals von der ...
Das 2019 eröffnete Aparthotel verfügt über rund 330 Betten und wurde damals von der Schröcksnadel Gruppe und der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG errichtet.(Bild: Hinterramskogler)

In Hinterstoder steht ein Betreiberwechsel an: Das Alprima Aparthotel bekommt ab November 2025 neue Chefs – und die kommen aus den Niederlanden. Mit frischem Marketing und internationalem Netzwerk wollen sie künftig noch mehr Gäste - vor allem auch ihre Landsleute - ins Stodertal bringen.

Das Alprima Aparthotel im Zentrum von Hinterstoder bekommt einen neuen Betreiber. Ab 1. November übernimmt das niederländische Unternehmen Dormio Resorts & Hotels den Betrieb des Hauses, das künftig als Dormio Aparthotel Hinterstoder geführt wird.

Das 2019 eröffnete Aparthotel verfügt über rund 330 Betten und wurde damals von der Schröcksnadel Gruppe und der Hinterstoder-Wurzer-alm Bergbahnen AG errichtet. Ziel war es, der Region durch eine moderne und dennoch leistbare Unterkunft neue Impulse zu geben. 2022 wurde das Haus an die C&P Immobilien AG aus Graz verkauft, die nun mit Dormio einen neuen Betreiber gefunden hat.

„Wir werden viele Touristen nach Hinterstoder bringen“
„Die Qualität des Objekts und der Tourismusregion passt perfekt zu dem Qualitätsniveau, das Dormio seinen Gästen bieten möchte. Durch unser umfassendes Marketingnetzwerk werden wir neben unserer festen Heimatbasis in den Niederlanden auch viele internationale Touristen nach Hinterstoder bringen“, lässt Don van Schaik, Vorstand der Dormio Group, wissen.

Niederländische Markt interessant
Gerade der niederländische Markt gilt als interessant: Laut Statistik Austria wurden von Jänner bis Juli 2025 7,8 Millionen Nächtigungen niederländischer Gäste in Österreich gezählt. Auch die Region Pyhrn-Priel möchte künftig stärker von diesem Besuchersegment profitieren.

Entwicklung der Bettenkapazität
Für die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG ist die Entwicklung der Bettenkapazität in der Region ein wichtiger Faktor. „Um Impulse zu setzen, sind oft Investitionen notwendig, die nicht unser Kerngeschäft betreffen, aber für eine nachhaltige Entwicklung des regionalen Tourismus entscheidend sind. So war es auch beim Alprima Aparthotel in Hinterstoder“, sagt Markus Schröcksnadel.

