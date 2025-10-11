Bei Planquadrat im Stadtgebiet hagelte es Anzeigen

In vier Zivilfahrzeugen legten sich Linzer Exekutivbeamte in der Nacht zum Samstag beim städtischen Infra Center auf die Lauer. Und die Polizisten waren „fleißig“: Insgesamt stellten sie 72 Anzeigen und 59 Organmandate aus, vier Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle abgenommen.
Zu schnell unterwegs
Teilweise „bettelten“ die Lenker schon fast um eine Strafe. So wurden zum Beispiel zwei Fahrer erwischt, die mit mehr als 70 km/h durch eine 30er-Zone bretterten oder mit 101 km/h im Stadtgebiet unterwegs waren bzw. mit Tempo 158 bei 70 km/h.
