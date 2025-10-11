Starts protest campaign
Orbán is now mobilizing against the EU’s “war plans”
The EU wants to go to war - at least that's what Hungarian Prime Minister Viktor Orbán thinks. However, Orbán does not think much of these "war plans". The right-wing nationalist prime minister is protesting against the EU's alleged plans with a campaign - and is probably also boosting his own election campaign.
"We are facing a 'hot fall'. Europe is drifting ever faster towards war," claimed Orbán. Brussels had presented its war plans at the informal EU summit in Copenhagen. "They want to transfer EU funds to Ukraine. They are trying to speed up Ukraine's accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries," Orbán listed on Platform X.
"Brussels wants to go to war"
For the Hungarian prime minister, the situation is clear: "All these proposals clearly show that Brussels wants to go to war." In Denmark, he made it clear that Hungary did not want any of this, Orbán recalled. He said: "Europe must negotiate for peace instead of waging an endless war."
Since then, Brussels has launched a campaign against Hungary with a broad arsenal. It ranges from accusations of espionage and fake news scandals to legal trickery and the mobilization of Brussels' "governors" in Hungary.
Orbán collects signatures against "war plans"
Orbán has launched a signature campaign to protest against the EU's "war plans". With this, the ruling Fidesz party wants to show that Hungarians do not want war and at the same time stir up fears. Orbán himself launched the campaign with his signature at a farmers' market in Budapest.
The signature campaign is also described as part of the election campaign of the right-wing nationalist Fidesz party and the mobilization of the electorate for the 2026 parliamentary elections.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.