Unfall in Dornbirn

E-Scooter-Lenkerin über Motorhaube geschleudert

Chronik
09.10.2025 10:25
Die Polizei Dornbirn sucht eine 30 bis 40 Jahre alte Autolenkerin.
Die Polizei Dornbirn sucht eine 30 bis 40 Jahre alte Autolenkerin.

Am Donnerstag hat sich in Dornbirn-Wallenmahd ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde bei einer Kollision mit einem schwarzen Pkw verletzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Die 22-jährige E-Scooter-Lenkerin fuhr um die Mittagszeit auf dem Gehsteig neben der L190 in Richtung Hohenems. Plötzlich schnitt ihr ein schwarzer Pkw, der von der dortigen Hofer-Filiale kommend in die L190 einbiegen wollte, den Weg ab. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern – die junge Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert und zog sich dabei eine Verletzung am rechten Bein zu.

Kein Datenaustausch
Nach dem Vorfall kam es zwar zu einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten, jedoch erfolgte kein Datenaustausch. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin verließ daraufhin die Unfallstelle. Die Frau ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat blonde Haare, zum Unfallzeitpunkt saß zudem noch ein Mann ähnlichen Alters im Pkw.

Die Polizei Dornbirn (Telefon: 059 133 8140) ersucht die Pkw-Lenkerin sowie Zeugen des Vorfalls, sich umgehend zu melden. 

