E-Scooter-Lenkerin über Motorhaube geschleudert

Die 22-jährige E-Scooter-Lenkerin fuhr um die Mittagszeit auf dem Gehsteig neben der L190 in Richtung Hohenems. Plötzlich schnitt ihr ein schwarzer Pkw, der von der dortigen Hofer-Filiale kommend in die L190 einbiegen wollte, den Weg ab. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern – die junge Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert und zog sich dabei eine Verletzung am rechten Bein zu.