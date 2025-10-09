Tausende warten auf Krebsbefunde: Einige schon tot

Politik bemüht sich um Schadensbegrenzung

Andalusiens konservativer Regionalpräsident Juanma Moreno reagierte schnell. Er entließ die zuständige Gesundheitsministerin Rocío Hernández. Am Donnerstag kündigte er an, bis zum 30. November alle nicht eindeutigen Mammografie-Testergebnisse überprüfen zu lassen. Die Landesregierung investiert dafür zwölf Millionen Euro und stellt 120 Fachkräfte ein – in der Mehrzahl Radiologen.