Die triste Wahrheit über Wirkung von Energy-Drinks

„Wer große Mengen Energy-Drink in kurzer Zeit trinkt, riskiert gesundheitliche Probleme.“ Ärzte rund um den Globus sind sich einig. Und dennoch werden so viele Energy-Drinks konsumiert wie noch nie. Eine Studie zeigt, dass vor allem Jugendliche häufig zum zuckerhaltigen Koffeingetränk greifen. Europaweit gaben 68 Prozent der Jugendlichen an, regelmäßig Energy-Drinks zu konsumieren.