„Trautmann“ liest bei Orgelfestival aus der Bibel

Neben Festgottesdiensten, Orgelmessen gibt es auch eine Orgel-Weinpräsentation. Den Schwerpunkt des Festivals bildet ein großes Chor-Orchesterkonzert mit dem „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit einem Auftritt von Schauspieler und Theaterintendant Wolfgang Böck. „Ich freue mich, dass ich an der neuesten und wertvollsten Orgel des Burgenlandes die neue Festivalreihe `TraumKlänge‘ veranstalten darf“, erklärt Intendant Wolfgang Horvath.