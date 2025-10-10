„Trautmann“ liest bei Orgelfestival aus der Bibel

Die neue Festivalreihe „TraumKlänge“ kommt nach Pinkafeld. Vom 31. Oktober bis zum 2. November warten Veranstaltungen in der katholischen Pfarrkirche und im Rathaussaal. Auf dem Programm stehen musikalische Leckerbissen und eine Lesung mit Wolfgang Böck.
Neben Festgottesdiensten, Orgelmessen gibt es auch eine Orgel-Weinpräsentation. Den Schwerpunkt des Festivals bildet ein großes Chor-Orchesterkonzert mit dem „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit einem Auftritt von Schauspieler und Theaterintendant Wolfgang Böck. „Ich freue mich, dass ich an der neuesten und wertvollsten Orgel des Burgenlandes die neue Festivalreihe `TraumKlänge‘ veranstalten darf“, erklärt Intendant Wolfgang Horvath.
Publikumsliebling Böck liest am 31. Oktober in seiner Paraderolle als „Trautmann“ die Bibel im Wiener Dialekt – aus dem seinerzeitigen Skandalbuch „Da Jesus und seine Hawara“ von Wolfgang Teuschl. Intendant Horvath hat für den Starschauspieler und den Saxophonisten Edgar Unterkirchner das Programm „Trautmann & der Tod“ zusammengestellt.
Es wartet eine spannende Reise durch die orientalische Bilderwelt von Jerusalem über Wien bis ins Paradies! „Wer meint, Kirchenmusik wäre fad, der kennt Wolfgang Horvath und seine originellen Programme nicht“, meint Böck. Beim Festgottesdienst zu Allerheiligen und beim Mozart-Requiem zu Allerseelen wirkt auch Sopranistin Elisabeth Pratscher aus Holzschlag mit. Infos zum Festivals auf www.idioscuri.at
