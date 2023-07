Fairness-Debatte um Corona-Fonds entflammt

Jene, die sich während der Corona-Pandemie an alle Regeln gehalten haben, dürfen nicht die Dummen sein!" So oder so ähnlich war das nach der Pandemie von Polit-Granden wie zum Beispiel auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu hören. Mit dem schwarz-blauen Corona-Fonds hat man diese Maxime nun aber ad absurdum geführt. Das behauptet zumindest die SPÖ und richtet in Person von Parteichef Sven Hergovich klare Worte an die Freiheitlichen.