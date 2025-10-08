Das muss ich beim Kontowechsel wissen

Die Ermächtigung zur Durchführung des Kontowechsels muss immer schriftlich bei der neuen Bank erteilt werden. Diese ist verpflichtet, innerhalb von zwei Geschäftstagen die alte Bank zu kontaktieren. Die bisherige Bank muss die angeforderten Daten zu den bestehenden Zahlungsaufträgen innerhalb von fünf Tagen an die neue Bank übermitteln, die wiederum innerhalb von fünf Tagen die Umstellung durchzuführen hat. Zusätzliche Entgelte dürfen dafür nicht verlangt werden.