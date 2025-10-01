Zuverdienst für Studierende: Wo liegt die Grenze?

Die Einkünfte eines Kindes sind bis zu jenem Kalenderjahr irrelevant, in dem das Kind das 19. Lebensjahr vollendet. Ab dem Kalenderjahr, in dem der 20. Geburtstag gefeiert wird, darf das zu versteuernde Gesamteinkommen des Kindes den Betrag von 17.212 Euro (Wert von 2025) pro Jahr nicht übersteigen. Dieser Betrag entspricht dabei einem monatlichen Bruttoeinkommen von rund 1695 Euro bzw. Nettoeinkommen von rund 1400 Euro. Seit 2024 wird die Zuverdienstgrenze auch jährlich valorisiert.