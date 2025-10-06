Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

A real break in style

Premiere for the weather lady on ORF: What quickly stood out

Nachrichten
06.10.2025 21:08
"Wera Gruber is not only a top meteorologist, she's also really good at explaining things," ...
"Wera Gruber is not only a top meteorologist, she's also really good at explaining things," editor-in-chief Gabi Waldner-Pammesberger has already given her roses.(Bild: Screenshot/ORF)

On Monday evening, Wera Gruber stepped into the shoes of Christa Kummer for the first time as presenter on the much-watched ORF weather show shortly before 8pm. A solid premiere - eye-catcher included.

0 Kommentare

Gruber has been part of the ORF weather team for 27 years and will alternate with Sigi Fink and Marcus Wadsak in the future. However, Gruber obviously does not want to follow in the footsteps of her predecessor Christa Kummer, who recently announced her retirement from broadcasting.

Kummer was known for her unusual and usually rather high heels. "Look! What she's wearing again today ..." was regularly echoed through Austria's living rooms in the evenings.

White sneakers!
White sneakers!(Bild: Screenshot/ORF)

Gruber, on the other hand, seems to be a little more relaxed when it comes to footwear. During her premiere appearance on Monday at 7.52 pm(watch it here), the bright white sneakers immediately caught the eye of many viewers - and also Krone readers. A summery match for the yellow blouse, but for many a real break in style compared to former colleague Kummer.

Nevertheless, Gruber announced in a conciliatory manner that at least some of the sun would be out again on Tuesday.

What do you think about the change in ORF weather? Sneakers instead of high heels - a welcome change or do you mourn Kummer's high heels a little? Let us know in the comments!

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf