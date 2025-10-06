A real break in style
Premiere for the weather lady on ORF: What quickly stood out
On Monday evening, Wera Gruber stepped into the shoes of Christa Kummer for the first time as presenter on the much-watched ORF weather show shortly before 8pm. A solid premiere - eye-catcher included.
Gruber has been part of the ORF weather team for 27 years and will alternate with Sigi Fink and Marcus Wadsak in the future. However, Gruber obviously does not want to follow in the footsteps of her predecessor Christa Kummer, who recently announced her retirement from broadcasting.
Kummer was known for her unusual and usually rather high heels. "Look! What she's wearing again today ..." was regularly echoed through Austria's living rooms in the evenings.
Gruber, on the other hand, seems to be a little more relaxed when it comes to footwear. During her premiere appearance on Monday at 7.52 pm(watch it here), the bright white sneakers immediately caught the eye of many viewers - and also Krone readers. A summery match for the yellow blouse, but for many a real break in style compared to former colleague Kummer.
Nevertheless, Gruber announced in a conciliatory manner that at least some of the sun would be out again on Tuesday.
What do you think about the change in ORF weather? Sneakers instead of high heels - a welcome change or do you mourn Kummer's high heels a little? Let us know in the comments!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
