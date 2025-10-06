Arbeiter (34) rammte sich Hammer in den Rücken

Ein schlimmer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag auf einer Baustelle in Kirchdorf in Tirol. Ein Ausrutscher auf nassem Untergrund hatte für einen 34-jährigen Arbeiter fatale Folgen. Der Mann wurde erheblich verletzt.
Montag gegen 15 Uhr rutschte der 34-Jährige aus Österreich auf der Baustelle in Kirchdorf auf dem nassen Untergrund aus und kam zu Sturz. „Dabei rammte sich der Arbeiter einen an seinem Gürtel befestigten Hammer seitlich in den Rücken“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Arbeitskollegen eilten zu Hilfe
Der 34-Jährige schrie um Hilfe und entfernte in der Folge den Hammer selbstständig. Die Arbeitskollegen leisteten erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der erheblich verletzte Mann ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.
