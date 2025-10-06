Arbeiter (34) rammte sich Hammer in den Rücken

Montag gegen 15 Uhr rutschte der 34-Jährige aus Österreich auf der Baustelle in Kirchdorf auf dem nassen Untergrund aus und kam zu Sturz. „Dabei rammte sich der Arbeiter einen an seinem Gürtel befestigten Hammer seitlich in den Rücken“, schildert die Polizei den Unfallhergang.