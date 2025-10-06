Oliver Glasner: „Das wäre eine billige Ausrede!“

Everton brachte den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz. In der siebenten Runde der englischen Premier League gewann man zu Hause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1. Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.