Oliver Glasner: „Das wäre eine billige Ausrede!“

Am Sonntag ist Oliver Glasners Super-Serie mit Crystal Palace gerissen. Die Doppelbelastung aufgrund der Conference League sei nicht schuld gewesen. „Das wäre eine billige Ausrede“, betont der Österreicher nach der 1:2-Niederlage gegen Everton.
Everton brachte den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz. In der siebenten Runde der englischen Premier League gewann man zu Hause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1. Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.
„Völlig unnötige“ Niederlage
„Wir haben über 60, 70 Minuten so gut gespielt und hatten genug Chancen, um das Spiel zu entscheiden“, ärgert sich Glasner gegenüber „PalaceTV“. „Enttäuschend und sehr schmerzhaft“, meint der 51-Jährige, „weil es völlig unnötig ist. Es ist unsere Schuld, es ist unsere Verantwortung.“
Dennoch: Einmal mehr schrieb Glasner mit seinen Schützlingen Geschichte. „Es ist das nächste Kapitel in der Geschichte von Crystal Palace, nachdem wir zwei Trophäen (Anm. d. Red.: FA Cup und Community Shield) gewonnen und die längste Serie ohne Niederlage hingelegt haben.“ Nach der Länderspielpause wartet das Heimspiel gegen Bournemouth.
Kommentare
