$Trump-Coin erzeugt 100 Mio. Dollar Handelsgebühr

Die digitale Münze wurde am 17. Jänner vom Präsidenten eingeführt und gewann rasch an Wert. Am 19. Jänner, dem Tag vor Trumps Amtseinführung, wurde der Höchststand von mehr als 14,5 Milliarden Dollar erreicht. Seitdem ist der Kurs um zwei Drittel eingebrochen. Zehntausende Kleinanleger haben dabei Geld verloren. Meme-Coins gelten als digitale Sammelbildchen, deren Wert sich durch Angebot und Nachfrage bildet. Die Kurse schwanken oft sehr stark, die Coins haben keinen praktischen Nutzen.