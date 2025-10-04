Raub an Wiener Tankstelle: Täter auf der Flucht

Kunde durch Schlag verletzt

Zuerst soll der Unbekannte einen 17-jährigen Jugendlichen bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld gezwungen haben. Kurz darauf attackierte er einen zweiten Kunden (23), bedrohte ihn ebenfalls mit dem Messer, versetzte ihm sogar einen Schlag – und griff auch hier nach dem Bargeld.