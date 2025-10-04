Raub an Wiener Tankstelle: Täter auf der Flucht

Brutaler Raub am Freitag an einer Tankstelle in der Wiener Donaustadt! Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Abend zwei Kunden mit einem Messer bedroht – und Bargeld erbeutet. Der skrupellose Täter ist noch auf der Flucht!
Laut Wiener Polizei betrat der Täter gegen 22.30 Uhr die Tankstelle. Auffällig: Er war komplett in Weiß gekleidet – Hose, Kapuzenpullover, dazu gelbe Handschuhe, schwarz-weiße Schuhe und eine schwarze Sonnenbrille.
Kunde durch Schlag verletzt
Zuerst soll der Unbekannte einen 17-jährigen Jugendlichen bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld gezwungen haben. Kurz darauf attackierte er einen zweiten Kunden (23), bedrohte ihn ebenfalls mit dem Messer, versetzte ihm sogar einen Schlag – und griff auch hier nach dem Bargeld.
Angestellter wurde zum Zeugen
Ein Angestellter, der sich ebenfalls im Verkaufsraum befand, blieb unverletzt, wurde aber Zeuge des Überfalls.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem weiß gekleideten Täter verlief bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Nord) hat die Ermittlungen übernommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.