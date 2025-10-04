Gegen „Herzensklub“: Ogris fordert seine Austria

Die Austria ist sein Verein, er eine violette Legende – am Samstag (14.30) fordert Andy Ogris als Neulengbach-Trainer in der Frauen-Bundesliga daheim seine Fußball-Liebe. „Gegen meinen Herzensklub – das wird speziell“, so der Ex-Bomber, der auf der Betreuerbank erst zweimal auf die Austria traf: 2004 mit „Polizei“ in der Ostliga auf die Amateure und 2009 mit dem FAC Team für Wien im ÖFB-Cup auf die Profis – beides ging verloren. „Puh, schon lange her“, sagt Ogris, auf dessen Team, mit nur einem Sieg Achter, eine schwere Aufgabe wartet.