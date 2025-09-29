Für Ernstfall: Am Samstag heulen Sirenen als Übung

Zu Beginn gleich einmal ein Test: Wie viele unterschiedliche Sirenensignale gibt es? Wer auf eins tippt, gehört laut einer Umfrage des Österreichischen Zivilschutzverbands ebenfalls zu den 43 Prozent, die das Signal „Alarm“ zumindest grob einordnen können. Beim Signal „Entwarnung“ waren es bei der durchgeführten Studie von Marketagent von 2000 Befragten nur noch 27 Prozent. Besonders die jüngere Generation unter 30 weist deutliche Wissenslücken auf. In Summe gibt es in Österreich fünf Alarmsignale.