Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fivers heiß auf Erfolg

Für den Titel ist diese Truppe nicht zu jung

Sport
04.10.2025 14:00
Fivers-Kapitän Marin Martinovic.
Fivers-Kapitän Marin Martinovic.(Bild: GEPA)

Kapitän Marin Martinovic traut seinen Fivers, die am Samstag im HLA-Topduell Linz empfangen, in dieser Saison viel zu. „Unsere jungen Spieler haben enormes Potenzial“, so der Aufbau. „Ein Titel wäre natürlich ein Traum.“ Der Wiener tankte selbst im Sommer viel Energie, etwa beim Pilgern in Bosnien.

0 Kommentare

„Das ist eine große Ehre, aber auch Verantwortung. Ich will unsere jungen Talente begleiten, fördern und auf eine hoffentlich tolle Karriere vorbereiten“, sagt Marin Martinovic über seine Rolle als Fivers-Kapitän, die er nun die zweite Saison in Folge ausfüllt.

Die Fivers sind so jung wie selten, aber brandgefährlich.
Die Fivers sind so jung wie selten, aber brandgefährlich.(Bild: GEPA)

Der Aufbau-Routinier, der kommenden Freitag 29 wird, sieht seinen Herzensklub vor dem HLA-Heim-Hit am Samstag (19 Uhr) gegen Linz auf einem guten Weg. „Wir haben nach dem Umbruch ein so junges Team, wie ich es hier noch nie erlebt habe. Aber die Jungen haben enormes Potenzial, sind technisch und taktisch sehr stark.“ Was ist für Margaretens Handballer, die in Liga und Cup ihre letzten Titel 2018 und 2021 feierten, diese Saison möglich? „Aktuell noch schwer zu sagen. Ein Titel wäre natürlich ein Traum“, meint Marin, dessen Bruder und Fivers-Topexport Ivan mit Kroatien Vize-Weltmeister wurde, nun bei Veszprem (Ung) spielt.

Marin mit seiner Frau Ana im Urlaub.
Marin mit seiner Frau Ana im Urlaub.(Bild: Privat)

Sein bester Freund ist Ex-Fivers-Goalie Boris Tanic. Die beiden sind Trauzeugen des jeweils anderen, Bobos Hochzeit stieg im Juli an Kroatiens Küste. „Kulisse, Essen und Stimmung waren großartig“, so Martinovic, der danach mit Gattin Ana der Küste entlang reiste, via Montenegro nach Bosnien fuhr. „Wir sind dort beim bekannten Pilgerort Medjugorje den steinigen Weg zu Fuß rauf und runter – eine spezielle Erfahrung.“

HLA-MEISTERLIGA: 1. Ferlach, 2. Linz, 3. Fivers Margareten (alle 6/4).

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
238.687 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
198.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
195.443 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
862 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Sport
Fivers heiß auf Erfolg
Für den Titel ist diese Truppe nicht zu jung
Mit Neulengbach-Frauen
Gegen „Herzensklub“: Ogris fordert seine Austria
Rückschlag für Vienna
Frust nach Derby-Pleite: „Das war gar nichts!“
Bundesliga im Ticker
Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE
Dornbacher Debakel
Horn ballert Sportclub noch tiefer in die Krise

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf