Für den Titel ist diese Truppe nicht zu jung

Der Aufbau-Routinier, der kommenden Freitag 29 wird, sieht seinen Herzensklub vor dem HLA-Heim-Hit am Samstag (19 Uhr) gegen Linz auf einem guten Weg. „Wir haben nach dem Umbruch ein so junges Team, wie ich es hier noch nie erlebt habe. Aber die Jungen haben enormes Potenzial, sind technisch und taktisch sehr stark.“ Was ist für Margaretens Handballer, die in Liga und Cup ihre letzten Titel 2018 und 2021 feierten, diese Saison möglich? „Aktuell noch schwer zu sagen. Ein Titel wäre natürlich ein Traum“, meint Marin, dessen Bruder und Fivers-Topexport Ivan mit Kroatien Vize-Weltmeister wurde, nun bei Veszprem (Ung) spielt.