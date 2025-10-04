Für den Titel ist diese Truppe nicht zu jung

Kapitän Marin Martinovic traut seinen Fivers, die am Samstag im HLA-Topduell Linz empfangen, in dieser Saison viel zu. „Unsere jungen Spieler haben enormes Potenzial“, so der Aufbau. „Ein Titel wäre natürlich ein Traum.“ Der Wiener tankte selbst im Sommer viel Energie, etwa beim Pilgern in Bosnien.
„Das ist eine große Ehre, aber auch Verantwortung. Ich will unsere jungen Talente begleiten, fördern und auf eine hoffentlich tolle Karriere vorbereiten“, sagt Marin Martinovic über seine Rolle als Fivers-Kapitän, die er nun die zweite Saison in Folge ausfüllt.
Der Aufbau-Routinier, der kommenden Freitag 29 wird, sieht seinen Herzensklub vor dem HLA-Heim-Hit am Samstag (19 Uhr) gegen Linz auf einem guten Weg. „Wir haben nach dem Umbruch ein so junges Team, wie ich es hier noch nie erlebt habe. Aber die Jungen haben enormes Potenzial, sind technisch und taktisch sehr stark.“ Was ist für Margaretens Handballer, die in Liga und Cup ihre letzten Titel 2018 und 2021 feierten, diese Saison möglich? „Aktuell noch schwer zu sagen. Ein Titel wäre natürlich ein Traum“, meint Marin, dessen Bruder und Fivers-Topexport Ivan mit Kroatien Vize-Weltmeister wurde, nun bei Veszprem (Ung) spielt.
Sein bester Freund ist Ex-Fivers-Goalie Boris Tanic. Die beiden sind Trauzeugen des jeweils anderen, Bobos Hochzeit stieg im Juli an Kroatiens Küste. „Kulisse, Essen und Stimmung waren großartig“, so Martinovic, der danach mit Gattin Ana der Küste entlang reiste, via Montenegro nach Bosnien fuhr. „Wir sind dort beim bekannten Pilgerort Medjugorje den steinigen Weg zu Fuß rauf und runter – eine spezielle Erfahrung.“
HLA-MEISTERLIGA: 1. Ferlach, 2. Linz, 3. Fivers Margareten (alle 6/4).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.